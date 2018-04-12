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Dünya

Hollanda'da 'marş çalan yol' gürültü şikâyetiyle açıldıktan bir gün sonra kapatıldı

Yoldaki şeritlerin takılması ve sökülmesi 80 bin Euro'ya mal oldu

12 Nisan 2018 14:16

Hollanda'da trafikte güvenliği artırmak için hazırlanan "marş çalan" yol, açıldıktan bir gün sonra yöre halkının gürültüden şikayet etmesi üzerine kapatıldı.

BBC'nin haberine göre, ülkenin kuzeyinde asfalt yola, araçlar üzerlerinden uygun hızda geçtiğinde melodi çıkarmak için tasarlanan özel şeritler yerleştirildi.

Pazartesi günü açılan yol, çevre köyde yaşayanların gürültüden şikâyetçi olması üzerine salı günü trafiğe kapatıldı.

Yoldaki şeritlerin, araçlar saatte 60 kilometre hızla gittiğinde Friesland eyaletinin marşını çaldığı belirtildi.

Yoldan çıkan gürültüden rahatsızlığını dile getiren bir bölge sakini, yolu "psikolojik işkence" sözleriyle nitelendirdi.

Friesland eyaletinin sözcüsü, şeritlerin, takılması ve sökülmesi dahil 80 bin Euro'ya mal olduğunu söyledi.

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