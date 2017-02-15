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Dünya

Hollanda'da İslam karşıtı Geert Wilders'ın partisi koalisyon ortağı olma yolunda

"İslam’ın Nazi ideolojisinden daha tehlikeli olduğunu" savunan Wilders, “Sınırlarımızı kapatıp, yabancılara verdiğimiz parayı elimizde tutarak kendi Hollanda'mızı inşa etmek istiyoruz" dedi

15 Şubat 2017 00:25

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders seçim kampanyasına İslam ve mülteci karşıtı söylemleriyle başladı.

İslam’ın Nazi ideolojisinden daha tehlikeli olduğunu savunan Wilders, Hollanda’daki tüm camileri kapatmak istediğini belirtti.

Son kamuoyu yoklamaları, Wilders’in liderliğindeki Özgürlük Partisi’nin (PVV) parlamentoya en az 30 milletvekili sokacağını gösteriyor.

Pazar günü Hollanda devlet televizyonuna bir mülakat veren Wilders ayrıca, ülke sınırlarını kapatma vaadinde bulundu:

“Sınırlarımızı kapatıp, yabancılara verdiğimiz parayı elimizde tutarak kendi Hollandamızı inşa etmek istiyoruz. Milyarlarca Euro ödüyoruz, Brüksel’e, Yunanistan’a, Afrika’nın gelişimi için ve Hollanda’daki mülteciler için. Tüm harcamaları keseceğiz ve parayı Hollanda’nın kendi halkına vereceğiz.”

PVV, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etmesi mümkün görünmüyor. Ancak Wilders’in Hollanda siyasetinde ağırlığını artırdığı da artık inkar edilmiyor.

Uzmanlara göre 150 sandalyeli parlamentoda iktidarı ufak partilerin koalisyona verecekleri destek belirleyecek.

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