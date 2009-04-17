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Ekonomi

Hollanda'da işçiler ücret indirimine 'evet' dedi

17 Nisan 2009 03:00

Hollanda'da yapılan bir araştırma, çalışanların çoğunun küresel ekonomik krizin etkisiyle işlerini kaybetmeme karşılığında ücret indirimine razı olduğunu ortaya koydu.

Özel işçi bulma kurumlarından "Ranstad" tarafından yapılan, 1200 kişiyi kapsayan ankete katılanların yarıdan fazlası, bir şekilde ücretlerde indirime "evet" derken, oranları konusunda ise farklı görüş bildirdi.

Çalışanların yaklaşık üçte biri, işlerini koruma karşılığında kriz geçene kadar maaşlarında yüzde birlik bir indirimi kabul edebileceklerini bildirirken, yüzde 14'lük bir bölüm ise yüzde 10'a kadar razı olabileceğini söyledi.

Katılımcıların beşte bire yakın bir bölümü de oran belirtmeden, işsiz kalmama güvencesi karşılığında, "bir süre için az çok indirim yapılabilir" görüşünü dile getirdi.

Araştırmayı yapan kuruma göre, çalışanların büyük çoğunluğunda işini kaybetme korkusu bulunuyor ve bu korku, çalışan genç nüfus arasında çok daha yaygın.

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