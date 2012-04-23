Hollanda'da hükümet düştü

Hollanda’da, iktidardaki sağ azınlık koalisyonu, ekonomik önlemler üzerinde hükümeti dışarıdan destekleyen Özgürlük Partisi’yle uzlaşmaya varamayınca, hükümet düştü.

Rutte’nin Liberal Parti (VVD) ile Hristiyan Demokratlar Birliği'nden (CDA) oluşan sağ azınlık hükümeti, İslam karşıtı aşırı sağcı lider Geert Wilders’in Özgürlük Partisi’yle (PVV) ana hatları 18 ay önce beliren anlaşmanın çıkmaza girmesi sonucu krize girmişti.

VVD-CDA hükümeti, bir buçuk yıldır tartışmaları süren ekonomik önlemler paketinde sonuca varabilmek için, 5 Mart’ta PVV ile “ya tamam ya devam” görüşmelerine başlamıştı.

Ekonomik önlem tartışmaları, bütçenin 21 milyar dolar kısılmasını öngörüyordu. Bu rakam, Avrupa’nın en büyük beşinci ekonomisi Hollanda’nın 2011 GSYİH’nın yüze 4.7’si anlamına geliyor.

Wilders’in görüşmeleri terk etmesinin ardından, Rutte hükümetin ekonomik önlem görüşmelerinde başarısızlığını kabul etmiş ve erken seçim sinyali vermişti. Uzlaşma olmayacağının kesinleşmesinin ardından hükümetin düşmesiyle seçimlerin de önü açıldı. Rutte hükümeti, Ekim 2010'dan bu yana görevdeydi.