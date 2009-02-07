Hollanda'da Fethullah Gülen krizi

‘Gülen hareketi’ Hollanda hükümetinde tartışma yarattı. Uyum Bakanı, ‘Gülen okul ve yurtlarına yardımlar araştırılacak’, İçişleri Bakanı ise ‘hareket tehlike arz etmiyor’ dedi. Zaman gazetesi ise ‘inceleme’ isteyen Türk kökenli milletvekili Saadet Karabulut’u PKK’lı ilan etti. Karabulut, “Demek ki gizleyecekleri bir şeyler var” yanıtını verdi.



Hollanda hükümetinin iki bakanı “Gülen hareketi” hakkında görüş ayrılığına düştü. Uyum Bakanı Eberhard van der Laan, ülkedeki Fethullah Gülen okullarına ve yurtlarına verilen devlet yardımlarını araştıracağını, İçişleri Bakanı Guus Ter Horst, Hollanda için tehlike arz etmediklerini söyledi.



Gülen hareketi hakkında muhalefetteki Sosyalist Parti ve Liberal Parti tarafından verilen soru önergesini Hollanda Parlamentosu Uyum Komisyonu’nda, İçişleri Bakanı Guus Ter Horst ve Uyum Bakanı Eberhaard var der Laan yanıtladı. Laan, “Fethullah Gülen taraftarları, tamamen uyuma yönelik çalışma yaptıklarını söylüyorlar. Ancak biz, ‘uyuma engel oldukları ve üyelerinin beyinlerini yıkadıkları’ iddiaları ile devlet kurumlarından aldıkları yardımları da araştıracağız. Araştırmaları mayısa kadar sonuçlandıracağız ve komisyona bilgi vereceğiz” dedi.



Horst, yaklaşık üç ay önce göreve başlayan “Stalin” lakaplı Uyum Bakanı’nın aksine, araştırmalara ve istihbarat raporlarına göre Gülen hareketinin faaliyetlerinde uyuma engel olacak bir duruma rastlanmadığını, “laik devlet düzenini değiştirmek amacıyla örgüt kurmak” iddialarının, bir demokrasi ülkesi olan Hollanda için tehlike arz etmediğini söyledi.

Sosyalist Parti’nin milletvekili Saadet Karabulut ise Milliyet’e, “Hakkında birçok iddia bulunan Gülen hareketinin, hiçbir kontrole tabi olmadan kapalı kapılar ardında çocuk eğitmesi kabul edilemez” dedi.



PKK’lı ilan edildi



Bu demecinin ardından, Karabulut, kamuoyunda cemaatin yayın organı olarak bilinen Zaman gazetesinde PKK’lı ilan edildi. Gazetenin yayınını “Alçakça” suçlama olarak değerlendiren karabulut, “Ben Hollanda milletvekiliyim. Çocuklarımızın geleceğini düşünmek zorundayım. Demek ki gizleyecekleri bir şeyler var. Neden inceleme yapılmasından bu kadar korkuyorsunuz” dedi.



Neden ayrı? Merak ediyoruz



Karabulut şöyle devam etti: “Neden Hollanda gazetelerinde böyle haberler çıkmıyor? Entegrasyondan bahsediyorsak neden ayrı yurtlar? Neden ayrı okullar? Merak ediyoruz. Herhangi bir denetim yok. Denetim yapılmasını istiyoruz. Bu da bakanlar tarafından kabul ediliyor.



Öğrencilerin iddiaları



Gülen hareketine ait yurtlar ve okulların bazı öğrencileri, geçen yıl Hollanda 1. kanalında yayımlanan NOVA adlı programda, yüzlerini gizleyerek, Gülen hareketini “içe dönük ve tutucu” diye yorumlamış ve beyinlerinin yıkandığını iddia etmişlerdi. Öğrenciler, Gülen’e ait olduğu ileri sürülen Cosmicus College adlı okulun yanı sıra HOGIAF işverenler örgütü ve Time Media Grup’a devlet desteği yapıldığını belirtmişlerdi.

