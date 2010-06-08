Hollanda'da erken seçim yarın

T24-



Seçimlerde değişik partilerin listelerinden 11 Türk kökenli aday da milletvekili olabilmek için yarışacak. 19 partinin katıldığı seçimlerde hiçbir partinin tek başına iktidarı sağlayacak oy çoğunluğuna ulaşması beklenmiyor.





Son kamuoyu yoklamalarına göre, mücadele büyük ölçüde merkez sağda yer alan Liberal Parti (VVD) ile Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Sosyal Demokrat İşçi Partisi (PvdA) arasında geçecek. Geçen seçimlerde ilk kez katılmasına rağmen beklenmedik bir çıkış yaparak 9 üyelik kazanan aşırı sağcı lider Geert Wilders'in önderliğini yaptığı Özgürlük Partisinin (PVV) bu seçimlerde de oyunu artırması bekleniyor.





Kayıtlı 12 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi saat 07.30'da (TSİ 08.30) başlayacak ve 21.00'e kadar sürecek.