Hollanda'da dindarlık ve kızamık salgını

Yusuf Özkan

Lahey - BBCTürkçe



Hollanda'da aşırı dindar kesimin yaşadığı "İncil kuşağı" (Bible belt) adı verilen bölgede ortaya çıkan kızamık salgını, tehlikeli boyutlara ulaştı.

Dindarların, "tanrının emrine karşı gelmemek için" çocuklarına aşı yaptırmayı reddetmesi nedeniyle hastalık hızla yayılarak diğer eyaletlere de sıçradı.

Hollanda'da mayıs ayı sonlarında aşırı dindarların yaşadığı bölgelerde görülen kızamık salgını, ülkenin her tarafına yayılmaya başladı.

Başlangçta 161 olan hasta sayısı, bu hafta 147 kişi daha artarak 613'e yükseldi.

Ancak Sağlık Bakanlığı'na göre gerçek rakam bunun çok çok üstünde.

Aşı olmayı reddeden aşırı dindarların doktora da başvurmamaları nedeniyle sağlıklı kayıt tutulamıyor.

Kızamık salgını nedeniyle durumu ağırlaşan 26 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastanelerin çocuk, yoğun bakım ve acil servis gibi ünitelerinde görevli personel, kızamık salgınına karşı aşılanmaya başlandı.

Aile hekimlerine de, muayenehanelerine kızamıklı hasta kabul etmemeleri çağrısı yapılıyor.

Aile hekimlerinin, kızamıklı hastaları evlerinede muayene emeleri isteniyor.

Hollanda Kamu Sağlığı Kurumu, tatil sonrasında eylül ayı başından itibaren kızamık salgınında ciddi bir patlama yaşanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, "İncil kuşağı" dışındaki bölgelerin de risk altında olduğu uyarısnda bulunuyor.

4 yeni eyalet de de kızamık vakaları görülmeye başlandı.



Hükümetten aşı çağrıları



Kızamık salgını görülen çocukların büyük bölümü ilkokul öğrencisi.

Bunların yüzde 96'sı da aşı olmayan çocuklar.

Salgının hızla artmasına karşın aşırı dindar kesim, çocuklarının aşı olmasına izin vermiyor. Hükumet, çaresiz.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve bakanların, "Aşı olmak, tanrı iradesine karşı gelmek değildir. Eğer herşey tanrı istediği için oluyorsa, aşının bulunması da tanrının bir isteğidir" çağrıları sürüyor.

Ancak bu çağrılar dindar kesimi öfkelendiriyor.

Rutte'nin halkı aşı konusunda ikna etmelerini istediği rahipler, Başbakan'a tepkili.

Rahipler, "politikacılar tanrının isteğine karışamaz. Aşıya gelene kadar pekçok zararlı konuda niye insanları zorlayarak birşey yapmıyorsunuz?" diyor.

Aşırı dindarları taban alan ve inancı gereği kadın üye kabul etmeyen Siyasi Reform Partisi (SGP) de hükumetin "aşı olun" çağrısını eleştiriyor.

SGP, "insanların inançlarına saygı gösterin. Aşı çağrılarına son verin. Bırakın insanlar kendileri karar versin" görüşünü savunuyor.



BBCTürkçe