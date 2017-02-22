Hollanda'da devlet denetiminde esrar yetiştirilecek

Hollanda'da meclisten geçen yasa tasarısına göre devlet denetiminde esrar yetiştirilecek, hükümetin tasarıya karşı olduğu belirtiliyor.

Hollanda'da, Demokratlar 66 (D66) partisi milletvekili Vera Bergkamp tarafından sunulan devlet denetiminde esrar ekimi yasa teklifi, meclis tarafından 72'ye karşı 77 oy ile kabul edildi.

Hükümetin sıcak bakmadığı ve kanun olarak yürürlüğe girmesi için Hollanda Senatosundaki oylamada da kabul edilmesi gerektiği belirtilen yasanın, esrar ekimine devlet denetimi altında olanak sağlayacağı kaydedildi.

Oylama sonrası açıklamalardan bulunan D66 partisi milletvekili Bergkamp, sunduğu yasa teklifi için mecliste yapılan oylamadan çıkan sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sunduğum teklife meclisin evet demesi ile birçok belediye başkanı, belediye ve halkın ekseriyetinin isteğine cevap vermiş olduk." diye konuştu.

"Çelişkiyi ortadan kaldıracak"

Bergkamp, teklifin yasalaşmasının, ruhsatlı kafe ve kahvehanelerdeki esrar satışının serbest olması ile üretimin yasak olması arasındaki çelişkinin ortadan kaldıracağını umut ettiğini söyledi.