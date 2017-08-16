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Dünya

Hollanda'da bir kilisede porno film çeken yapımcılar davadan kurtuldu

"Bu olay bir kilisede gerçekleşebiliyorsa kamuya ait her yerde olabilir"

16 Ağustos 2017 03:48

Savcılar, Hollanda'nın Tilburg kentinde Saint Joseph Katolik Kilisesi'nin günah çıkarma kabininde porno film çeken yapımcılara dava açılması talebini reddetti.

Rahip Fr Jan van Noorwegen'ın talebinin geri çevrilmesine gerekçe olarak Hollanda'da artık 'dine hakareti' suç sayan yasaların olmaması gösterildi.

Kilise yetkilileri ise karara tepki göstererek yasama sisteminde 'bir yanlışlık' olduğunu dile getirdi.

Bu yılın başında iki oyuncunun rol aldığı filmin "Meiden van Holland" (Hollanda'nın Kızları) adlı şifreli kanalda yayınlanmasının ardından tepkiler ortaya çıkmıştı.

Kanalın sahibi porno yıldızı Kim Holland, filmin dışarıdan bir yapımcı tarafından çekildiğini belirterek özür dilemiş ve porno filmin yayından kaldırıldığını açıklamıştı.

Rahip Fr Van Noorwegen daha sonra düzenlediği bir Pazar ayininde kilisenin 'kirletilmesinden dolayı' af dilemişti.

Kilise yetkilileri ardından bu olayı kamu davası açılması üzerine savcılara götürdü.

'Her yerde olabilir'

Savcılar, olayı çok 'saygısız' bulsa da 'dine hakaretin suç olmaması ve izinsiz girmeye dair bir suç unsurunun bulunmaması' sebebiyle dava açmayacaklarını duyurdu.

Kilisenin üst düzey yetkililerinden Harrie de Swart ise günah çıkarma kabinine gelmeleri için oyuncuların çiti aşması gerektiğini bu yüzden izinsiz giriş yaptıklarını söylüyor.

Ancak yetkili mercilere göre bunun için kilisenin 'Girmeyin' levhası asması gerek.

Rahip Fr Van Noorwegen'a göre bu olay bir kilisede gerçekleşebiliyorsa kamuya ait her yerde olabilir.

Savcıların soruşturma açmayı reddetmesi üzerine kilise yetkililerinin olayı mahkemeye götürüp götürmeyeceği ise bilinmiyor.

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