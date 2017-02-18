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Dünya

Hollanda'da aşırı sağcı liderden ırkçı hakaret: Faslı pislikler...

Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders seçim anketlerinde birinci sırada bulunuyor

18 Şubat 2017 23:24

Hollanda’da İslam ve Avrupa Birliği karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders seçim kampanyasına ülkedeki Faslıları hedef alarak başladı.

Aşırı sağcı siyasetçi, partisinin en güçlü olduğu bölge Spijkenisse’ye aşırı güvenlik önlemleri altında geldi. Hollanda’daki Faslıları ‘pislik’ olarak nitelendiren ve hakarette bulunan Wilders, “İslamlaşmaya bakın. Ülkemizde terörizme nasıl izin veriyoruz. Faslı pisliklerin onlara karşı bir şey yapmadan ilerlemesine nasıl izin veriyoruz” dedi. Aynı saatlerde Wilders’ın söylemlerine karşı çıkanlar protesto yürüyüşü yaptı. Wilders, İslam’ın Nazi’lerden daha tehlikeli olduğunu söylemesiyle de tepki toplamıştı.

Kamuoyu yoklamalarına göre Wilders’ın partisi 15 Mart’ta yapılacak genel seçimlerde yüzde 17 oy oranıyla birinci sırada.

Onu iktidardaki Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi lideri Hollanda Başbakanı Mark Rutte takip ediyor.

Rutte, Wilders’ın kazanması durumunda onunla koalisyon kurmayacaklarını açıklamıştı.

 

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