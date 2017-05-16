Hollanda'da 61 gün süren görüşmelerden koalisyon çıkmadı

Hollanda'da 61. gününü tamamlayan koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamadı.

Koalisyon görüşmelerini yürütmekle görevlendirilen, son hükümette Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı olarak görev yapan Edith Schippers, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66'nın (D66) ve Yeşil Sol (GL) partileri arasında yapılan müzakerelerin özellikle göç konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tıkandığı bildirildi.

Göç dışında küresel iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler ve maaş artışları gibi başka konular da partiler arasında büyük farklılıkların olduğunu aktaran Schippers, "Koalisyon görüşmeleri tıkandığı için dört parti müzakerelere devam etmeme kararı aldı. Şimdiye kadar yapılan müzakerelerle ilgili raporu istifamla birlikte Temsilciler Meclisine sunacağım." dedi.

"Hükümeti kurmak isterdik, ama başaramadık"

Başbakan Mark Rutte ise basına yaptığı açıklamada, "Dört parti arasında yapılan koalisyon görüşmelerinin tıkanması talihsizlik oldu. Herkes görüşmelere ciddiyetle yaklaştı. Bunun sonucunda hükümeti kurmak isterdik, ama başaramadık. Bu üzücü, çünkü ülkenin yönetilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin tıkanması sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını aktaran CDA lideri Sybrand Buma, "Partiler arasındaki farklılıklar daha baştan belliydi. Buna rağmen ortak bir noktada buluşmak için herkes elinden gelen herşeyi yaptı." diye konuştu.

İlk tercihinin hükümetin bu dört partinin katılımıyla kurulması olduğunu belirden D66 lideri Alexander Pechthold, "Göç konusunda bazı konularda ilerleme sağlasak da bu yeterli olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Tur görüşmeleri bitti"

Müzakere süreci için diğer parti liderlerine teşekkür eden GL lideri Jesse Klaver ise "Artık bu tur görüşmeleri bitti. Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisinde vekili bulunan diğer parti liderleri sosyal medyada konuyla ilgili yazılar paylaştı.

Türk azınlığın partisi Denk Partisi lideri Tunahan Kuzu sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Dört parti lideri de koro halinde 'aşılmaz farklılıklardan' bahsetti. Bunu anlamak için gerçekten 61 gün geçmesi mi gerekiyordu?" ifadesine yer verdi.

Hollanda'da 2012'de yapılan önceki genel seçimlerden sonra da iki partiden oluşan koalisyon hükümeti 54 gün sonra kurulabilmişti.

Son seçimler sonrası VVD 33, Özgürlük Partisi (PVV) 20, CDA 19, D66 19, Sosyalist Parti (SP) 14, GL 14, İşçi Partisi (PVDA) 9, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5 ve Denk Partisi 3 milletvekili ile parlamentoda temsil ediliyor.

Genel seçim sonucunda 150 sandalyeli mecliste 20 milletvekilliği elde ederek, ikinci büyük siyasi parti olan Geert Wilders'in liderliğindeki aşırı sağcı PVV, seçimin ardından hiçbir siyasi parti ile koalisyon kurmayacağını bildirmişti.