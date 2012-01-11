-Hollanda'da "silikon" alarmı AMSTERDAM (A.A) - 11.01.2012 - Hollanda sağlık yetkilileri, Fransız Poly Implant Prothese (PIP) şirketinin ürettiği meme protezlerinin, yırtılma ve sızıntı risklerinin yüksek olması nedeniyle çıkarılması gerektiğini duyurdu. Hollanda Sağlık Denetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, protezlerde yırtılma olmasa da "çıkarılmasının önerildiği" belirtildi. 2010 yılının sonunda yapılan bir açıklamada, Hollanda'da yaklaşık 1000 kadında PIP şirketinin ürettiği protezlerden olduğu kaydedilmişti. 400 kadının ise 2010 yılı sonunda bu protezleri çıkarttığı belirtiliyor. Hollanda Sağlık Denetim Kurumu, yaklaşık 3 hafta önce yaptığı açıklamada, kadınların "protezlerini takip altına aldırmaları gerektiğini" açıklamış, ancak çıkarılmalarını önermemişti. Yeni uyarının, Hollanda Plastik Cerrahi Birliği'nin tavsiyesi üzerine yapıldığı bildirildi. Plastik Cerrahi Birliği, protezlerin parçalanma ya da sızdırma riskinin zamanla arttığını ve içindeki silikonun uzun dönemli etkilerinin bilinmediğini vurgulamıştı. Protezlerin kullanıldığı ülkelerdeki sağlık yetkilileri, konuyla ilgili farklı açıklamalar yapıyor. İngiltere, "çıkarılmasını tavsiye edecek bir kanıt bulunmadığını" açıklamış; Çek Cumhuriyeti tüm protezlerin çıkarılması için çağrı yapmıştı. Geçen yıl iflas eden PIP şirketinin meme protezlerinde, tıbbi amaçlar için üretilmiş silikon yerine sanayi tipi silikon kullanıldığı, büyük bölümü Güney Amerika'da olmak üzere, yaklaşık 300 bin kadına bu protezlerden takıldığı ortaya çıkmıştı.