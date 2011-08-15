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Dünya

Hollanda'da "ayrı sınıflarda ders" önerisi LAHEY (A.A)

15 Ağustos 2011 19:20

-Hollanda'da "ayrı sınıflarda ders" önerisi LAHEY (A.A) - 15.08.2011 - Hollanda'da Hristiyan Eğitim Kurumları Merkezi Denetleme Kurulu Başkanı Wim Kuiper, erkek ve kız öğrencilere bazı derslerin ayrı sınıflarda verilmesi çağrısında bulundu. Kuiper, Trouw gazetesine verdiği demeçte, "ergenlik döneminde erkek öğrencilerin beyin gelişimlerinin kız öğrencilere göre 2 yıl daha geri olduğunu", ayrı sınıfların bu dezavantajlı durumu ortadan kaldırabileceğini öne sürdü. Erkek ve kızların başarılı oldukları derslerin farklılık arz ettiğini, kızların genelde dil derslerinde erkeklerinse matematikte daha başarılı olduklarını belirten Kuiper, bu açıdan bakıldığında bazı dersler için ayrı sınıf modelinin uygulanabileceğini söyledi. Wim Kuiper, "Aynı yaştaki öğrencilerin bir arada ders görmeleri son derece mantıklı, ama hemcinslerin aynı sınıflarda olması tabu. En azından bazı derslerin bu şekilde verilmesi kaliteyi artırabilir" görüşünü savundu. Öğrenciler adına bir açıklama yapan Öğrenci Eylem Komitesi (LAKS) ise bu öneriye karşı olduklarını bildirdi.

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