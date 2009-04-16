Hollanda'da 1 yılda 340 çocuk alkol komasına girdi

Hollanda'da geçen yıl alkol koması sonucu hastaneye kaldırılan çocuk yaştakilerin sayısı, bir yıl öncesine göre yüzde 13 oranında artışla 340'a yükseldi.



Hastane kayıtlarına dayanılarak yapılan araştırmaya göre, hastaneye kaldırılmak zorunda kalan çocukların yaş ortalaması 15 olarak belirlendi.



Araştırmada, hastaneye kaldırılanların yüzde 52'sinin erkek çocuklar, yüzde 48'inin kız çocuklar olduğu görüldü.



Hollanda'da 2007 yılında ise alkol yüzünden hastaneye kaldırılan çocuk sayısı 300 dolayında görülmüş ve yaş ortalaması 15,3 olarak belirlenmişti.

