T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollanda'da 1 yılda 340 çocuk alkol komasına girdi

16 Nisan 2009 15:51

Hollanda'da geçen yıl alkol koması sonucu hastaneye kaldırılan çocuk yaştakilerin sayısı, bir yıl öncesine göre yüzde 13 oranında artışla 340'a yükseldi.

Hastane kayıtlarına dayanılarak yapılan araştırmaya göre, hastaneye kaldırılmak zorunda kalan çocukların yaş ortalaması 15 olarak belirlendi.

Araştırmada, hastaneye kaldırılanların yüzde 52'sinin erkek çocuklar, yüzde 48'inin kız çocuklar olduğu görüldü.

Hollanda'da 2007 yılında ise alkol yüzünden hastaneye kaldırılan çocuk sayısı 300 dolayında görülmüş ve yaş ortalaması 15,3 olarak belirlenmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24