T24 LogoT24 Logo
Spor

Hollanda ve Brezilya, Dünya Kupası'nda teselli peşinde

2014 Dünya Kupası üçüncülük maçında bugün saat 23.00'te Brezilya ile Hollanda karşı karşıya gelecek

12 Temmuz 2014 03:43

2014 Dünya Kupası üçüncülük maçında Brezilya ile Hollanda bugün karşılaşacak.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nacional Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

 

Maçın hakemi Cezayirli Haimoudi

 

Karşılaşmada Cezayirli hakem Djamel Haimoudi düdük çalacak. Haimoudi'nin yardımcılıklarını Fas'tan Redouane Achik ve aynı ülkeden Abdelhak Etchiali yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Japon Yuichi Nishimura üstlenecek.

 

Brezilya'da en büyük eksik Neymar

 

Brezilya'da sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapatan golcü futbolcu Neymar, Hollanda maçında forma giyemeyecek.

Kolombiya karşısındaki çeyrek final mücadelesinde, Juan Zuniga'nın müdahalesiyle sakatlanan Brezilya'nın en önemli kozu Neymar, yarı finalde 7-1 kaybedilen Almanya maçında da oynayamamıştı.

 

Fer ve de Jong'un durumu maç saatinde belli olacak

 

Hollanda'da ise karşılaşma öncesi Leroy Fer ve Nigel de Jong'un durumları belirsiz.

Meksika karşısındaki ikinci tur maçında sakatlanan ve turnuvanın kalanında oynayamayacağı açıklanan de Jong, Arjantin karşısındaki yarı final mücadelesine sürpriz bir şekilde ilk 11'de başlamış ancak ikinci devrede oyundan alınmıştı. "Portakallar"da Leroy Fer ise antrenman sırasında sakatlık yaşayarak ikinci turdaki Meksika maçından itibaren formasından uzak kalmıştı.

 

Brezilya'nın kupa performansı

 

A Grubu'nda yaptığı 3 maç sonunda 7 puan toplayan Brezilya, averajla Meksika'nın önünde lider olarak ikinci tura yükseldi.

Grupta Hırvatistan'ı 3-1, Kamerun'u 4-1 yenen "Sambacılar", Meksika ile 0-0 berabere kaldı. İkinci turda Şili'yi penaltılarla deviren Brezilya, çeyrek finalde ise Kolombiya'yı 2-1 ile geçti.

 

Yarı finalde 7-1'lik tarihi hezimet

 

Yarı finalde 7-1'lik skorla Almanya karşısında tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan Brezilya, 11 gol atıp, 11 gol yedi. Brezilya'nın turnuvadaki en golcü oyuncusu, rakip fileleri 4 kez havalandıran Neymar oldu.

 

Hollanda finali penaltılarla kaçırdı

 

B Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan Hollanda, Şili'nin önünde lider olarak adını ikinci tura yazdırdı.

Grupta son şampiyon İspanya'yı 5-1, Avustralya'yı 3-2 ve Şili'yi 2-0 mağlup eden "Portakallar", ikinci turda Meksika'yı 2-1'lik skorla eledi. Çeyrek finalde normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Kosta Rika'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Hollanda, yarı finalde bu kez Arjantin'e penaltılarda 4-2 ile boyun eğdi.

Hollanda şu ana kadar 12 gol atıp, 4 gol yedi. Arjen Robben ve Robin van Persie, Hollanda'nın turnuvadaki en golcü oyuncuları durumunda.

 

ETİKETLER

brezilyahollandadünya kupasıüçüncülük maçı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24