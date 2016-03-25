Hollanda: Türkiye IŞİD'lileri sınır dışı işleminde normal prosedürleri uygulamadı

Hollanda Adalet Bakanı Ard van der Steur, Türkiye'nin sınır dışı ederken normal prosedürleri uygulamadığı için IŞİD'li Brüksel saldırganlarından birinin sınırdan geçtiğini söyledi.

Lahey'de bir basın toplantısı düzenleyen Steur, Brüksel Havalimanı'ndaki intihar saldırılarından birini yapan İbrahim el Bakraoui'nin geçen Temmuz'da Amsterdam havalimanına gelmesine karşın tehlikeli bir isim olduğunun farkına varmadıklarını söyledi. Steur, "İbrahim El Bakraoui'nin hiçbir yerde kaydı yoktu ve Türk yetkililer de neden sınır dışı edildiğini söylememişlerdi. Türkiye normal prosedürleri uygulamadı; ayrıca bize sınır dışı edildiğini de bildirmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin Hollanda ve Belçikalı yetkilileri daha önce silahlı soygundan sabıkası bulunan Bakraoui'nin bir militan olduğu konusunda uyardığını söylemişti.

Hollanda Parlamentosu'na da yazılı bir cevap veren van der Steur, Bakraoui'nin 14 Temmuz'da ülkeye vardığını doğruladı ve "Hollanda'da bu kişi inceleme sistemine kayıtlı değildi ve ona ilişkin bir kuşku yoktu" diye ekledi.