Hollanda radyosunda Türkçe sustu

Hollanda'da, resmi radyo-televizyon kurumu NOS/NPS bünyesinde, Türk toplumuna yönelik haftalık olarak Türkçe hazırlanan haber ağırlıklı radyo yayını tamamen kaldırıldı.



Hollanda'ya iş gücü göçü çerçevesinde gelen Türklerin anadilde yayın ve haber alma ihtiyacına yönelik, 1970'li yılların hemen başında haftada bir gün olmak üzere kısa süreli Türkçe yayınlar başladı. Daha çok Türkiye'den ve Hollanda'dan Türk toplumunu doğrudan ilgilendiren konuların haber ve aktüalite olarak ele alındığı bu programlar, zaman içinde genişledi ve 1990'lı yılların başından itibaren haftada beş gün üzerinden yapılmaya başlandı.



2000'li yılların başına kadar haftada beş gün üzerinden günlük 45 dakika olarak devam eden Türkçe haber ağırlıklı radyo yayını, 2001 terör saldırılarının ardından dünyada ve Hollanda'da oluşan İslam ve yabancı karşıtı genel havayla birlikte yavaş yavaş azaltıldı.



Bir süredir haftada bir güne düşürülen ve cumartesi akşamları 40 dakika olarak yayımlanan programlara bu aydan itibaren tamamen son verildi. NPS yönetiminden yapılan açıklamada, Türkçe ile birlikte Arapça ve Çince olarak yapılan yayınların da durdurulduğu ve bunların yerine hafta içinde bir gün, Hollandaca olarak Türkiye, Fas ve Çin'den gelişme ve olayların ele alınacağı eğlence ağırlıklı bir programın hazırlanacağı belirtildi.