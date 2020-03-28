Hollanda polisinden 'Koronavirüs partilerine' baskın

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

Hollanda'nın kuzeyindeki Urk kentinde, Cuma akşamı çok sayıda genç tarafından düzenlenen "anti -korona" partisi, polisin müdahalesi sonucu dağıtıldı.

Hollanda medyasına göre, Facebook aracılığıyla yapılan bir çağrı üzerine sahildeki ormanlık alanda toplanan çok sayıda genç, kamp ateşi yakarak eğlenmeye başladı.

Polis helikopterinin saptadığı görüntü üzerine, partiye müdahale edildi ve dağıtıldı. Kaçmaya çalışan gençlerden bir kısmı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alkol ve uyuşturucu partisi

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki bir otelde toplanan 24 genç de alkol ve uyuşturucu partisi düzenledi. Gençlerin, otelin merdiven boşluğunda ateş açmaları üzerine polise haber verildi.

Polis, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler uymadıkları gerekçesiyle para cezası yazarak, grubu dağıttı. Polis, ne kadar ceza verildiğini açıklamadı.

Hollanda'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı yok, ancak 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasak.

Önlemlere uymayanlara 400 ile 4 bin euro arasında para cezaları veriliyor.