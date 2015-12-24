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Dünya

Hollanda Parlamentosu: Türkiye'ye AB yardımı dondurulsun

Hollanda Parlamentosu, Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar nedeniyle Türkiye'ye verilen AB yardımlarının dondurulmasını talep etti

24 Aralık 2015 22:03

Hollanda parlamentosu, Güneydoğu'daki operasyonlar nedeniyle, Avrupa Birliği'nin (AB) üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye verdiği parasal yardımların dondurulmasını istedi. Parlamento, Hollanda hükümetini, Türkiye'nin güneydoğudaki operasyonlar konusunda da adım atmaya çağırdı. Avrupa Birliği de, Türkiye'nin güneydoğusunda şiddetin bir an önce durdurulması için acil ateşkes ve PKK ile müzakerelere geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Hollanda'da ana muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanan gelişmeleri parlamento gündemine taşıdı. CDA Milletvekili Pieter Omtzigt tarafından hazırlanan önergeye parlamentoda çoğunluğu oluşturan 7 parti destek verdi. Bunların arasında hükümet ortakları Liberal Sağ Parti (VVD) ve İşçi Partisi (PvdA) ile Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) de yer alıyor. Parlamentonun büyük bölümünün desteklediği önerge, Dışişleri AB işleri komisyonlarında kabul edildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, önergede, AB'nin üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye verdiği parasal yardımların, hukuk ilkesine bağlı bir devlet yönetiminin kurulmasını amaçladığının altı çizildi. Ancak Ankara'nın bu yardımları yapısal reformlar yerine Güneydoğu'da kendi halkına karşı kullandığı savunuldu.

Bu nedenle AB'nin Türkiye'ye verdiği parasal yardımların dondurulması önerildi. Hollanda hükümetinden de bu konuda AB nezdinde girişimde bulunulması istendi. Parlamento, Hollanda hükümetini, Türkiye'nin güneydoğuda kendi halkına yönelik operasyonları konusunda da adım atmaya çağırdı. Önergede, bu koşullar içerisinde Türkiye'nin AB ile müzakerelerde hukuk devleti başlığını açmaya hazır olup olmadığı soruldu.

Hollanda Parlamentosu, Dışişleri Bakanı Bert Koenders'dan Güneydoğu'daki gelişmeler ve Hollanda hükümetinin bu konudaki girişimlerine ilişkin 4 Ocak'a kadar meclisi bilgilendirmesini de istedi. Dış ilişkiler ve güvenlikten sorumlu AB Yüksek Komiseri Federica Mogherini'nin sözcüsü de, Güneydoğu'da şiddetin daha fazla tırmanmasını önlemek için acil ateşkes çağrısı önerisinde bulundu.

AB Sözcüsü, Ankara'ya PKK ile başlatılan barış sürecine yeniden ve ivedilikle dönülmesi çağrısı yaptı, AB'nin barışa yönelik olumlu adımları her zaman desteklediğini vurguladı.

 

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