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Spor

Hollanda Milli Takımı otelden kovuldu

Portakallar'ın 2010 Dünya Kupası'nda finale yükselmesiyle büyük bir skandal da gün yüzüne çıktı.

09 Temmuz 2010 03:00

T24 - Portakallar'ın 2010 Dünya Kupası'nda finale yükselmesiyle büyük bir skandal da gün yüzüne çıktı.

De Telegraaf gazetesinin haberine göre Hollanda Futbol Federasyonu,'Nasıl olsa finale çıkamazlar' diye, kendi milli takımlarının otel rezevasyonlarını 5 Temmuz 2010 Pazartesi gününe kadar yaptırdı. Ancak Portakallar önce yarı finale, ardından da finale kalınca rezervasyonları bittiği için otel görevlilerince otelden dışarı atıldı.


Otel patronu uyardı

Federasyon, FIFA'ya sadece geçen Cuma gününe kadar kesin ve Pazartesi gününe kadar opsiyonlu rezervasyon yaptırdı. Sandton Oteli'nin patronu Axel Hauser de, "En geç Çarşambaya kadar kalabilirsiniz, sonrasına karışmam" uyarısını yaptı. Çarşamba günü otele yeni gruplar gelince Hollanda Milli Takımı tüm ekibiyle beraber eşylarını alarak otelden ayrıldı. Ortada kalan Milli Takım'ın imdadına Hyatt Regency Oteli yetişti. Böylece Portakallar Pazar gününe kadar kalacak yer bulmuş oldu.


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