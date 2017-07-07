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Hollanda Meclisi: Tuğrul Türkeş iyi karşılanmayacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya tepki: Türkeş'in ziyaretinin engellenmesi demokrasiye verilen önem bakımından ibret vericidir

07 Temmuz 2017 13:40

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Hollanda ziyaretinin iyi karşılanmayacağını bildirildi. Bakanlık, mevcut koşullarda Türkeş veya diğer Türk hükümet üyelerinin ülkeye gelmesinin istenmediği de ifade etti.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hollanda'nın verdiği karara tepki geldi. Bakanlık tarafından, "Türkeş'in ziyaretinin engellenmesi demokrasiye verilen önem bakımından ibret vericidir" denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan açıklamada ayrıca kararın 'mart ayında yaşanan olayların olağan sonucu' olduğu belirtildi.

Türkiye ile Hollanda mart ayında kriz yaşamış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'ya ziyaretine izin verilmemesi iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.

 

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