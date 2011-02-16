-HOLLANDA MAHKEMESİNDEN TÜRKLERE VİZE MUAFİYETİ LAHEY (A.A) - 16.02.2011 - Hollanda'da çok heyetli Haarlem Mahkemesi, Türk vatandaşlarının bu ülkeye vizesiz girebileceği ve oturum izni almadan en fazla üç ay burada kalabilecekleri yönünde karar verdi. Vizesiz Hollanda'ya girmek isterken Schiphol Havaalanından geri döndürülen Türk iş adamı Cahit Yılmaz'ın iki sene önce açtığı davayı görüşen mahkeme, verdiği kararda, Türkiye ile AB arasında 1963'te imzalanan Ankara Anlaşması ve ona istinaden 1973 tarihli katma protokolün 41. maddesini kaynak gösterdi. Yılmaz'ın avukatı Ejder Köse, 14 Şubatta alınan kararın bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini belirterek, ''Karar emsal teşkil ediyor. Türkler seyahat amaçlı artık vizesiz Hollanda'ya gelebilirler'' dedi. Hollanda Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının büyük ihtimalle temyiz haklarını kullanacaklarını ileri süren Köse, ''Ancak temyiz sonucu alınana kadar bile bu karar geçerlidir'' diye konuştu. Geçmişte Türkiye ile AB arasında imzalanan anlaşmaların Türk vatandaşlarına geniş haklar tanıdığını ve bu çerçevede temyizden de olumlu sonuç alınacağına inandığını kaydeden Köse, şöyle devam konuştu: ''Son olarak 28 Ocak 2011'de Hollanda Dışişleri ve Entegrasyon Bakanları bu konuyla ilgili olarak meclise bir mektup sunmuştu. Mektupta, Türkiye ile Hollanda ve Avrupa Konseyi arasında yapılan anlaşmalara atıfta bulunularak, 1968 ile 1980 arasında bütün Türk vatandaşlarına vize muafiyeti olduğu geçiyor. O nedenle temyiz davasının sonucundan da lehimize bir karar çıkacağına dair en ufak bir şüphem yok.'' Daha önce Almanya'daki bazı mahkemelerden de benzer sonuçların alındığına işaret eden Köse, ''mahkemenin verdiği bu kararın Türkiye'deki Hollanda Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu önündeki vize çilesinin bitmesi anlamına geldiğini'' söyledi. Köse, ''Yarın birisi vizesiz kalkıp gelse Hollanda bunu kabul eder mi'' yönündeki bir soruyu, ''Kabul etmek zorunda mı, evet. Ama eder mi, çok büyük ihtimalle hayır. O esnada söz konusu kişi yıldırım mahkemesine başvurarak 24 saat içinde hakimin vereceği kararla ülkeye giriş yapabilir'' diye yanıtladı.