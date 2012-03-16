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Dünya

Hollanda mahkemesinden tarihi vize kararı

Türk işadamı Cahit Yılmaz'ın 14 Şubat 2011 tarihinde Haarlem Mahkemesinde kazandığı davaya Hollanda Göç ve Mülteciler Bakanlığı'nın yaptığı itirazı değerlendiren Danıştay, Yılmaz'ı haklı buldu.

16 Mart 2012 01:28

 

T24 - Hollanda Danıştayı, Türk işadamlarının bu ülkeye vizesiz girebileceklerine ve ikamet izni almadan üç ay kalabileceklerine karar verdi. Davayı kazanan Türk işadamı  Cahit Yılmaz'ın avukatları, bunun tarihi bir karar olduğunu ancak vizesiz seyahat için Hollanda devletinin alacağı siyasi kararın beklenmesi gerektiğini söyledi.
 
Danıştay, kararında, Hollanda'nın Türk işadamlarına uyguladığı vizenin haksız olduğuna karar vererek, Türk işadamlarının ülkeye vizesiz girebileceklerini ve en fazla 3 ay ikamet izni almadan kalabileceklerini hükmetti.
 
Danıştay, Hollanda'nın uyguladığı vize kararının Türkiye ile AB arasında imzalanan 1963 tarihli Ankara Antlaşması'nın 9. Maddesiyle, 1973 tarihli katma protokolün 41. maddesine aykırı olduğuna karar verdi.
 
Uzun yıllardır bu yöndeki hukuki mücadeleyi yürüten ve Cahit Yılmaz'ın da avukatlığını yapan Ejder Köse ve Ali Durmuş, Danıştay'ın aldığı kararın tarihsel önemde olduğunu belirterek, "Bu karar tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
 
Davanın iki boyutu olduğunu, birinci boyutunun bireysel, ikinci boyutunun ise genel olduğuna işaret Köse, Avrupa çapında ilk kez alınan bu kararın Hollanda özelinde emsal teşkil ettiğini söyledi.
 
 

'Siyasi kararı bekleyin'

 
 
Kararın yalnızca işadamlarına yönelik kısa süreli vizesiz hakkı barındırdığını ifade eden Köse, vatandaşlara herşeye rağmen vizesiz gelmemeleri uyarısında bulunarak, bu konuda siyasi kararın beklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.
 
"Bu daha ilk kararımız ve bütün Türk vatandaşların vize muafiyetini elde edene kadar mücadele edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diyen Köse, şöyle konuştu:
 
"Bu karar gereği hukuken Türkiye'den Hollanda'ya gelen Türk işadamları pasaport, ticaret odası sicil kaydı, meslek odası kaydı, Hollanda'da iş görüşmesini teyit eden bir davet mektubu gibi belgelerle beraber vizesiz girişte ısrar edebilirler. Ancak yine de vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Kendilerine şimdilik vizesiz gelmelerini tavsiye etmiyoruz. Şimdiki kanun ve yönetmeliklerinin Hollanda hükümeti tarafından değiştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde sınırda sorun yaşayabilirler. Hollanda bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğünü şartsız kabul edilmesi ilkesi çerçevesinde, ben Hollanda devletinin böyle bir karar alacağından şüphem yoktur."
 
Hollanda'da çok heyetli Haarlem Mahkemesi, vizesiz Hollanda'ya girmek isterken Schiphol havaalanından geri döndürülen Türk işadamı Cahit Yılmaz'ın üç sene önce açtığı davada, Türkiye ile AB arasında 1963'te imzalanan Ankara Antlaşması ve ona istinaden 1973 tarihli katma protokolün 41. maddesini kaynak göstermişti. Göç ve Mülteciler Bakanı, mahkemenin bu kararına karşı Danıştay'da itirazda bulunmuştu.

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