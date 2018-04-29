Hollanda mahkemesi: Peçeli kadına sosyal yardımı kesen belediye haklı

Hollanda'nın Utrecht kentinde temyiz mahkemesi, belediyenin, peçesini çıkarmayı reddeden bir Müslüman kadına verilen sosyal yardımı kesmesini haklı buldu.

Temyiz Mahkemesi kararında, Hollanda'daki toplum yapısına bakıldığında, peçenin iş bulma şansını azalttığını vurguladı.

Mahkemeye göre, çıplak bir yüz insan ilişkilerinde önemli bir role sahip ve işe alma konusundaki etkenlerden biri.

Peçe ısrarının kamu fonları üzerinde gereksiz bir yük oluşturduğuna dikkat çeken mahkeme bu nedenle, peçesini çıkarmamakta ısrar eden kadına verilen sosyal yardımın kesilmesinin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması adına gerekli olduğunu da kaydetti.

Utrecht Belediyesi'nden sosyal yardım alan Müslüman kadın, belediye tarafından gönderildiği iş eğitimi sırasında peçesini çıkarmayı reddetmişti.

Belediye, adı açıklanmayan Müslüman kadına başörtüsü takabileceğini ancak peçenin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Ancak kadın, defalarca uyarılmasına rağmen, peçesini çıkarmamakta ısrar etmişti.

Sosyal yardımın kesilmesi üzerine kadın konuyu yargıya taşımıştı.