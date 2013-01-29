Hollanda Kraliçesi Beatrix tahttan ayrılıyor, Prens Alexander Kral oluyor

Hollanda'da Kraliçe Beatrix'in tahttan ayrılacağını açıklaması ülkede gündemin ilk sırasına yerleşti.

Kraliçenin kararını açıklamasından sonra tüm medya organları bu olaya geniş yer ayırırken, yayın akışlarını kesen televizyon kanalları kraliyet ailesiyle ilgili özel programlar yayımladı, gazeteler ise birinci sayfalarını bu vedaya ayırdı.

Kraliçe Beatrix, 30 Nisan 1980 yılında annesinden devraldığı tahtı 33 yıl aradan sonra 30 Nisan 2013 tarihinde ülke genelinde kutlanan Kraliçe Günü'nde büyük oğlu Veliaht Prens Willem Alexander'a bırakacak.

Başkent Amsterdam'da düzenlenecek törende krallık tacını takacak Willem Alexander, 123 yıllık bir aradan sonra ülkede göreve gelen ilk kral unvanına sahip olacak.

Ülkede en son 1849 yılında Kral Willem III tahtta oturmuştu. Kraliçe Emma'nın 1890 yılında kraliyet tahtına geçmesinden bu yana görevi hep kadınlar yürüttü. Willem Alexander'dan sonra tahtın meşru varisi 9 yaşındaki kızı Prenses Amalia olduğu için önümüzdeki dönemde tahta yeniden bir kadının geçmesi bekleniyor.



Sembolik devlet başkanlığına denk gelen krallığı devralacak 1967 doğumlu Veliaht Prens Willem Alexander, aynı zamanda Danıştay Başkanı olacak. Alexander, hükümetin en önemli danışma organı olan Danıştay'da 18 yaşından bu yana danışman olarak görev alıyordu. Danıştay Başkanlığı görevini şu anda Kraliçe Beatrix yürütüyor.

Willem Alexander'ın tahta geçmesiyle birlikte ülkede her sene 30 Nisan;da kutlanan Kraliçe Günü de değişecek ve bundan sonra Willem Alexander'ın doğum günü olan 27 Nisan'da her yıl geleneksel olarak ülke genelinde Kral Günü kutlamaları yapılacak. Başkent Amsterdam'da yapılacak tahta geçiş töreninde Willem Alexander'ın eşi Prenses Maxima da kraliçe olacağı için Kraliçe Beatrix, bu tarihten itibaren prenses unvanını kullanacak. Arjantin kökenli Prenses Maxima, tahttaki bu değişiklikten sonra ülkenin ilk göçmen kökenli kraliçesi olacak.

Bu arada Prenses Maxima'nın ailesinin tahta geçiş törenine katılmayacağı bildirildi.

Arjantin'de General Videla döneminde gerçekleşen insan hakları ihlallerinde payı olduğu gerekçesiyle Hollanda'da sıkça eleştirilen Maxima'nın babası Jorge Zorrequiete'nun durumundan dolayı bu kararın alındığı belirtiliyor. Zorrequiete, bu sebeple kızının düğün törenine de katılmamıştı.



