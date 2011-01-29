-HOLLANDA İRAN'LA RESMİ TEMASLARINI DONDURDU LAHEY (A.A) - 29.01.2011 - Hollanda hükümeti, İran doğumlu Hollanda vatandaşı kadının idam edilmesi üzerine bu ülkeyle resmi temasları dondurduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bengt van Loosdrecht, Dışişleri Bakanı Uri Rosenthal'in ''Bu zalim rejimin tavrından şaşkınlığa uğradığını ve sarsıldığını'' söyledi. Zehra Behrami'nin bugün Tahran'da idam edildiği bildirilmişti. Van Loosdrecht, temasların dondurulmasının, İran elçilik görevlilerinin, önceden yazılı onay verilmeksizin Hollandalı yetkililerle görüşmelerinin yasaklanması anlamına geldiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı ayrıca, diğer çifte vatandaşlarını İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Rosenthal'in meseleyi gelecek hafta Brüksel'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısında gündeme getireceğini belirten van Loosdrecht, Hollanda'nın İran'a karşı ''kollektif tedbirler'' alınmasını isteyeceğini belirtti. İran, Behrami'nin Hollanda uyruğunu tanımadığı için, Hollandalı diplomatların cezaevinde görmelerine izin vermemişti. Hollanda hükümetinin Behrami'yi savunmaları için avukatlar tuttuğu da belirtiliyor. Behrami İran'da doğmuş ve daha sonra göçtüğü Hollanda'nın vatandaşlığını almıştı. Behrami, İran'da 2009'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde tutuklandıktan sonra uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştı.