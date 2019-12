Hollanda 'helal' kesimi yasaklıyor

T24 - Hollanda'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, Hayvanlar Partisi'nin (PvdD) sunduğu şoksuz kesimin (helal kesim) yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.



Mecliste iki sandalyeyle temsil edilen PvdD'nin hazırladığı tasarıya, Hristiyan orijinli partiler dışındaki meclis çoğunluğu destek verdi. Öneriye 116 milletvekili "evet" oyu verirken, 30 kişi ise karşı oy kullandı.



Yasa, parlamentonun üst kanadı Senato'da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.



Ülkede uzun süredir tartışılan yasa teklifi, Müslümanlar ve Yahudiler için haram olan hayvanların elektrikle veya gazla bayıltılarak kesilmesini mecburi hale getiriyor.



Yasanın Senato'da da onaylanarak yürürlüğe girmesi durumunda Müslümanlarla Yahudileri helal et konusunda büyük zorluklar bekliyor.



Hollanda'da yaşayan 1 milyonda fazla Müslüman ve yaklaşık 50 bin Musevi'nin bu durumda helal et ihtiyaçlarını ülke dışından karşılama yoluna gidecekleri belirtiliyor.



Her iki dinin mensuplarına ait sivil toplum kuruluşları, daha çok hayvan haklarını savunan ve meclisin en az üyeye sahip partisi PvdD'nin hazırladığı yasa önerisine karşı uzun zamandır mücadele veriyorlardı.



Sivil toplum kuruluşları bu bağlamda yasaya karşı imza kampanyaları başlatırken, konunun uzmanları da siyasi parti temsilcileriyle görüşerek yasanın çıkmasını engellemeye çalışıyorlardı.