Hollanda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti!

Hollanda, Rotterdam'a gitmeye hazırlanan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal edildiğini açıkladı. Çavuşoğlu'nun ziyaretiyle ilgili olarak Türk yetkililerle kabul edilebilir bir çözüm için görüşmeler yapıldığı ifade edilen açıklamada "Ancak Türkiye'nin yaptırım uygulayacağına dair tehdidi makul bir çözüm arayışını imkânsızlaştırdı. Bunun üzerine Hollanda iniş iznini iptal etti" dendi.

Türk kökenli birçok Hollandalıların, anayasa değişikliği referandumunda oy kullanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hollanda hükümetinin bu konuda onları bilgilendirmek ülkemizde toplantılar yapılmasına bir itirazı yok. Bu toplantıların, toplumuzda gerginliği artırmaması ve toplantı yapmak isteyenlerin, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanabilmesi için yetkili makamların talimatlarına uyması gerekiyor. Türk hükümetinin, bu husustaki kurallara saygı göstermek istemediği not edilmeli."

Hollanda'nın bu kararı sonrası Ankara Maslahatgüzarı. Dışişleri'ne çağrıldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Mesele Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya gelmesi değil. Maurithuis Müzesi'ni ya da, bu mevsimde açtıysa, laleleri görmeye gelebilir. Ama siyasi toplantılar yapmasını istemiyoruz" demişti. Rutte ayrıca, Çavuşoğlu için resmi karşılama yapılmayacağını belirtmiş; bunun bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye verilebilecek en güçlü işaret olduğunu söylemişti.

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Çavuşoğlu ise CNN Türk canlı yayınında bugün Rotterdam'a gideceğini duyurmuştu. "Ziyaret nedeniyle tansiyon artacaksa artsın. Hollanda, beni uçuş iznimi iptal etmekle tehdit ediyor" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şunları söylemişti:

"Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur"

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hollanda'nın kabul edilebilir bir çözüm istediği ancak yaptırımlara ilişkin açıklamaların, çözümü imkansız hale getirdiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edildiği duyurulan açıklamada, "kamu güvenliği" ve "güvenlik" iptalin gerekçeleri arasında sayıldı.

Hollanda'nın olayların gelişiminden üzüntü duyduğu ve Türkiye ile diyalogda kararlı olduğu ifade edilen açıklamada, "Hollanda ve Türkiye arasında dostça bir ilişki var. Bu çerçevede kabul edilebilir bir çözüm arandı." ifadesine de yer verildi.

"Yetkili makamların talimatlarına uyulmalı"

Türk kökenli birçok Hollandalıların, anayasa değişikliği referandumunda oy kullanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hollanda hükümetinin bu konuda onları bilgilendirmek ülkemizde toplantılar yapılmasına bir itirazı yok. Bu toplantıların, toplumuzda gerginliği artırmaması ve toplantı yapmak isteyenlerin, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanabilmesi için yetkili makamların talimatlarına uyması gerekiyor. Türk hükümetinin, bu husustaki kurallara saygı göstermek istemediği not edilmeli."