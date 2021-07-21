Hollanda'dan 10 gollü galibiyet!

2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar futbolda Hollanda grubun ilk maçında Zambiya'yı 10-3 mağlup etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar futbolda Hollanda, F Grubu ilk maçında Zambiya ile karşılaştı.

Son Dünya Kupası finalisti Hollanda, Zambiya'yı 10 gollü bir zaferle devirdi. Hollanda'nın 10 golüne karşı Zambiya da 3 gol buldu ve mücadele 10-3 sona erdi.

Hollanda'da Arsenal'ın oyuncusu Vivianne Miedema 4 golle yıldızlaştı. Hollanda'nın diğer golleri Lieke Martens (2), Shanice van de Sanden, Jamie Roord, Lineth Beerensteyn ve Victoria Pelova'dan geldi.

Grubun diğer maçında Brezilya, Çin'i 5-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başlamıştı.