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Dünya
BBC Türkçe

Hollanda'daki mülteci kampı Koronavirüs salgını nedeniyle dış dünyaya kapatıldı

09 Mayıs 2020 00:18

Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda

Hollanda'nın kuzeyindeki Sneek Mülteci Kabul Merkezi, 22 sığınmacıda Koronavirüs saptanması üzerine, karantinaya alınarak dış dünyaya kapatıldı.

Hollanda hükümeti, hafta başında merkezde kalan yaklaşık 600 sığınmacının test edilmesini kararlaştrıdı.

Koronavirüs testi uygulanan 100 kişiden 22'sinde sonuçlar pozitif çıktı.

Koronavirüs saptanan mülteciler, ayrı bir bölümde karantinaya alınırken, Cuma öğleden sonra kampa giriş çıkışlar da kapatıldı.

Yönetim, merkezde kalan tüm mültecilere Koronavirüs testi uygulanacağını açıkladı.Merkezde kalan korona hastalarının hafif şikayetlere sahip oldukları ve bu nedenle hastaneye kaldırılan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

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