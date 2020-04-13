Hollanda'da ziyaretçileri engellemek için çiçek tarlaları temizlenecek

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

Hollandalı çiçek yetiştiricileri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri ve tüm uyarılara rağmen çok sayıda kişinin ziyaretine engel olamadıkları gerekçesiyle, çiçek tarlalarını vaktinden önce temizleme kararı aldı.

Hollanda'da hafta sonu güneşli hava ve Paskalya bayramı nedeniyle çok sayıda kişi, Amsterdam'ın kuzeyindeki çiçek tarlalarına akın etti.

Polis kontrolü, barikatlar ve belediyelerin aldığı çeşitli önlemler, "Instagram turisti" adı verilen ziyaretçileri durduramadı

Bu nedenle, çiçekçilik tarımının yoğun olduğu kent ve kasabaların belediye başkanları ile üreticiler, tarlalardaki çiçeklerin temizlenmesini kararlaştırdı.

Hollanda medyasına konuşan belediye sözcüleri ve üreticiler, henüz erken olmasına rağmen, Koronavirüs'le mücadeleye katkı amacıyla, çiçeklerin vaktinden önce kesileceğini açıkladı.

Hollandalı üreticiler, ziyaretçileri uzak tutmak için, tarlalardaki lale ve diğer soğanlı çiçeklerin renkli kısımlarını keserek, sadece yeşil sapları bırakacak.

Bunun, ciddi bir mali zarara yol açacağını belirten üreticiler, "Ancak sağlık, paradan önemli" diyor.

Yoğun ziyaretçi akını nedeniyle Paskalya tatilinin ikinci gününde, çiçek tarlalarına giden yollar kapatıldı.

Hollanda'da kontrollü sürü bağışıklığı yöntemi nedeniyle, genel bir sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. 1,5 metrelik sosyal mesafe koşuluna uymak koşuluyla insanlar günlük hayatlarına devam edebiliyor.