Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında esrar kullanımı arttı

Hollanda'da yapılan bir araştıramaya göre, Koronavirüs krizi sırasında ülkedeki esrar kullanımı yükseldi.

Hollanda'daki Trimbos Akıl Sağlığı ve Bağımlılık Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre, esrar kullanan her beş kişiden ikisi, salgından beri daha sık esrar içtiklerini söyledi ve başlıca neden olarak can sıkıntısını gösterdi.

Araştırmaya göre, stres ve diğer psikolojik sorunlar da rol oynuyor.

Ancak araştırmaya katılanların neredeyse yarısı, genelde içtikleri miktarın değişmediğini belirtirken, her 10 kişiden biri de daha az kullandıklarını ya da bıraktıklarını söyledi.

Hollanda'da esrar kullanımına ve bulundurulması yasa dışı değil ve kişisel kullanım için küçük miktarlar satın alınabiliyor.