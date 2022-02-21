Hollanda'da Orkun Kökçü fırtınası

Hollanda'da Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü son haftalara damga vuruyor. Milli futbolcu takımının, Cambuur'u 3-1 yendiği maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

Hollanda'da Eredivisie'nin 23. haftasında zirve takipçisi Feyenoord sahasında Cambuur ile karşılaştı. Milli futbolcu Orkun Kökçü karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Karşılaşmaya konuk ekip golle başladı. Cambuur 17'de Boere ile öne geçti. Ev sahibi takım 24'te Orkun Kökçü'nün pasını gole çeviren Sinisterra ile 24'te skora denge getirdi. Feyenoord'un 10 numarası Kökçü 45'te öne geçti. Feyenoord 49'da Jahanbakhsh ile farkı 2'ye çıkardı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Feyenoord puanını 51 yaptı. Cambbur ise 30 puanda kaldı.

Orkun Kökçü, Feyenoord formasıyla ligde çıktığı son 4 maçta 5 gol atarken, 2 asist yaptı.