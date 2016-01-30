Hollanda da koalisyon güçlerine katılıyor

Hollanda hükümeti, hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurmasını kabul etti.

Hollanda, 2014 yılında ABD'nin çağrısı üzerine, Irak'ta IŞİD hedeflerine yönelik hava operasyonları gerçekleştiren uluslararası güce katılmış ve hava kuvvetlerine ait 4 adet F-16 uçağı, Ürdün'deki bir üsse konuşlandırılmıştı.



Ancak koalisyon ortağı İşçi Partisi'nin (PvdA) karşı çıkması nedeniyle hükümetSuriye'deki hava harekatına katılma kararı alamıyordu.



ABD ve Fransa, geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya bu konuda yeniden çağrı yapmıştı. Sosyal Demokratlar da geçen Salı günü, Suriye'de hava harekatı kararına daha fazla direnmeyeceklerini açıkladı.



Bunun üzerine kabinenin cuma günü yaptığı haftalık toplantıda Hollanda savaş uçaklarının, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye'de IŞİD'e yönelik hava operasyonlarına katılması kararlaştırıldı.



IŞİD ile daha etkin mücadele amacıyla hava harekatına katılma kararı aldıklarını açıklayan Başbakan Mark Rutte, IŞİD'in ilerlemesinin, operasyonların Suriye'nin doğusuna doğru genişletilmesi ile durdurulabileceğini söyledi.



Hollanda uçakları, Suriye'nin doğusunda IŞİD'e ait cephanelikler ile eğitim ve lojistik merkezlerini hedef alacak.



Hollanda Bakanlar Kurulu, Suriye'ye yönelik insanı yardım miktarını da 25 milyon euro daha arttırma kararı aldı. Böylelikle toplam insani yardım miktarı 75 milyon euroya çıktı.

Iraklı Kürt gruplara da yardım edecek

IŞİD terörüne karşı hava bombardımanının yeterli olmadığını belirten hükümet, Irak'taki Kürt peşmerge güçlerine eğitim ve silah desteği vermeyi de planlıyor.



Hollanda hükümeti, Kürt grupların nasıl IŞİD'le daha etkin biçimde mücadele edebileceğini araştırıyor.



Savunma Bakanı Jeanine Hennis - Plasscheart'in de gündeminde Kürt grupların cepheye yakın bölgelerde Hollandalı askerler tarafından nasıl eğitilebileceği konusu yer alıyor.



Irak'ta hali hazırda 130 Hollandalı asker, peşmerge güçlerine eğitim veriyor.

Hükümetin aldığı kararlar önümüzdeki hafta parlamentoda tartışılacak. Muhalefetin de büyük bölümü, Suriye'deki hava harekatına katılmayı destekliyor.



Parlamento oturumunun ardından Hollanda savaş uçaklarının Suriye üzerinde IŞİD hedeflerine yönelik bombardımana başlaması bekleniyor.



Güvenlik ve Adalet Bakanı Aard van der Steur, bu karardan sonra Hollanda'ya yönelik saldırı tehdidinin artacağı uyarısında bulundu.