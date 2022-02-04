Hollanda'da HIV virüsünün daha zararlı varyantı tespit edildi

Bilim insanları, Hollanda'da AIDS hastalığına yol açan HIV-1 virüsünün 3,5 ila 5,5 kat daha hızlı yayılabilen ve daha zararlı olan yeni bir varyantını tespit etti.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi Büyük Veri Enstitüsü ile Hollanda HIV İzleme Vakfının ortak çalışması sonucu araştırmacılar, yeni "VB" adlı varyantla enfekte kişilerin daha hızlı AIDS geliştirebileceğini ve varyantın bağışıklık sistemini daha hızlı zayıflatabildiğini ortaya koydu.

Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bu varyantla enfekte bireyler, diğer varyantlarla enfekte olanlardan 3,5 ila 5,5 kat daha fazla viral yüke sahip. Bu da enfekte olmuş kişilerin virüsü başkalarına bulaştırma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Euronews'in haberine göre araştırmacılar, yeni varyantın halk sağlığı için bir tehdit oluşturmadığına işaret ederek HIV'li kişilerin tedavisinde rutin kullanılan antiretroviral tedavinin, yeni varyanta karşı da etkili olduğunu ve bağışıklık sisteminin benzer iyileşme gösterdiğini vurguladı.

"Yeni varyant 1990'larda Hollanda'da ortaya çıktı"

Araştırmanın sonuçlarına göre, yeni varyant ilk olarak, 2018'de Avrupa ve Uganda'dan HIV örneklerini tespit eden BEEHIVE projesindeki 17 HIV pozitif bireyde tespit edildi.