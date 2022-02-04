Hollanda'da HIV virüsünün daha zararlı varyantı tespit edildi

Bilim insanları bu bireylerin 15'inin Hollanda'dan gelmesi sebebiyle daha sonra bu ülkedeki 6 bin 700'den fazla HIV pozitif bireyden oluşan bir gruptan elde edilen verileri analiz ederek ülke genelinde 92 kişi VB varyantı daha belirledi.
Bu yeni varyantın, ilk olarak 1980'lerin sonlarında ve 1990'larda Hollanda'da çıkmış olabileceği ve 2000'lerde diğer varyantlardan daha hızlı yayıldığı tahmin ediliyor. Buna karşılık, araştırma sonuçları, VB varyantının 2010'dan beri düşüşte olduğunu ortaya koydu.
Geçmişte araştırmacılar, dünya çapında 38 milyondan fazla insanı etkileyen ve bugüne kadar 33 milyonun ölüme neden olan HIV-1 virüsünün, virüsün bulaşıcılığı üzerinde önemli etkileri olabilecek yeni mutasyonlar geliştirebileceğine dair endişeleri dile getirmişti.