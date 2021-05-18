Hollanda'da da Türk bankası hakkında kara para suçlaması; sahibinin dolar milyarderi olduğu iddia edildi

Hollanda’da kurulu bulunan ve hisseleri bir Türk dolar milyarderine ait olduğu belirtilen banka hakkında Amsterdam’da para aklama, belgede sahtecilik, sermaye transferi, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Sözcü’ye göre Market Watch sitesinin haberinde, suç duyurusunun, bankanın bir Türk çalışanı adına ‘De Roos and Pen’ isimli bir avukatlık ofisi tarafından yapıldığı ve bankaya da bildirim yapıldığı belirtildi.

Haberde bankanın ve Türk sahibinin ismi verilmedi ancak ayrıntılı bilgiler yer aldı. Bankanın dünya genelinde 4 milyonu aşkın müşterisi olduğunu, 150 şube ve 750 ATM’ye sahip olduğu, Hollanda, Almanya, Malta, Dubai, Romanya, İsviçre, Ukrayna ve Çin dahil toplam 11 ülkede 4 bin 500’ün üzerinde çalışanının olduğu belirtildi.

Muhbirlik yapan bankanın Türk çalışanı, bankanın sahibi olan holding ile holdingin patronunun ticari faaliyetleri ve finansal operasyonları için temin edilen riskli kredilerin gizlenmesinde kendisinin yıllarca paravan olarak kullanıldığını iddia etti.

Haberde, bananın eski hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısının da Amsterdam’daki savcıya bankanın işlediği suçlarla ilgili olarak ifade vereceği öne sürüldü.

Türk muhbir “Bankanın sahibi ile yakın kişisel ve iş ilişkilerim nedeniyle daha önce dava açmadım. Olası cezai sorumluluklarım ve kanıt yetersizliği de dava açmamamda etkili oldu. Son dönemde iddialarımı kanıtlamak için ek deliller elde ettim. Bugün banka ve bankanın sahibinin suç eylemleriyle ilgili bir soruşturma yapılmasının kamu yararına olduğunu düşündüğüm için muhbir olmaya karar verdim” dedi.

Bankaya gönderilen tebligatta, Malta’da kayıtlı dört gemicilik şirketinin hileli faaliyetlerine ilişkin iddialar yer aldığı, bu şirketlerin suç duyurusu yapan Türk muhbir ve eşi adına kurulduğu, bu şirketler aracılığıyla bankanın finansal desteğiyle dört gemi yapım sözleşmesine imza atıldığı, bu dört şirketin aslında bankanın sahibi ve onun holding şirketi adına paravan olarak kullanıldığı, banka fonlarının yasa dışı olarak banka sahibinin kendi ticari faaliyetleri adına kullanıldığı öne sürüldü.