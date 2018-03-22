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Hollanda Büyükelçiliği'ne çay ocağı

Çay ocağı için 'resmi açılış' yapıldı

22 Mart 2018 17:32

Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliği, çalışanların ve ziyaretçilerin Türk çayı içebilmesi için bina içine bir çay ocağı kurdu. Çay ocağının ‘resmi açılışını’ Hollanda Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate yaptı. 

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çay ocağının fotoğraflarına yer veren Westrate, Türkçe/İngilizce yayınladığı mesajda da "Bugün Büyükelçiliğimizde yeni çay ocağımızın resmî açılışını yaptım. Artık bütün çalışanlar ve misafirler Türk çayı içebilir. Hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.

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hollanda büyükelçiliğiçay ocağıErik Weststrate

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