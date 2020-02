Hollanda Büyükelçiliği'ne çay ocağı

Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliği, çalışanların ve ziyaretçilerin Türk çayı içebilmesi için bina içine bir çay ocağı kurdu. Çay ocağının ‘resmi açılışını’ Hollanda Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate yaptı.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çay ocağının fotoğraflarına yer veren Westrate, Türkçe/İngilizce yayınladığı mesajda da "Bugün Büyükelçiliğimizde yeni çay ocağımızın resmî açılışını yaptım. Artık bütün çalışanlar ve misafirler Türk çayı içebilir. Hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.

Today we officially inaugurated this real Turkish tea machine in our embassy. Finally we can all drink Turkish tea! // Bugün Büyükelçiliğimizde yeni çay ocağımızın resmî açılışını yaptım. Artık bütün çalışanlar ve misafirler Türk çayı içebilir. Hayırlı olsun! pic.twitter.com/KMIfpLTBBP