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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sosyal medya yalanını Hollanda basını haber yaptı; 'Dursun Özbek tutuklandı'

De Telegraaf, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tutuklandığını yazdı

18 Temmuz 2016 22:44

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf müthiş bir gafa imza attı. ve darbe girişimi sonrası yapılan operasyon kapsamında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tutuklandığını yazdı.

Sosyal medyada yer alan "Dursun Özbek tutuklandı" yönündeki söylentiler, Hollanda basınında haber oldu. 

Hürriyet'in haberine göre; gazetede, "Dursun Özbek'in Türkiye'de yapılan ve başarısız olan darbe girişimini yürüten isimler arasında olmasından şüpheleniyor" ifadeleri yer aldı.

 

Galatasaray'dan Özbek'le ilgili iddiaya yalanlama

 

DHA'nın haberine göre, Galatasaray Kulübü, Başkan Dursun Özbek'in gözaltına alındığı yönündeki haberleri yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Darbe girişimi sonrası oluşan bilgi kirliliğinden faydalanmak isteyen bazı sosyal medya hesapları, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in gözaltına alındığı yönünde asılsız bir dedikoduyu servise koymuştur.

Bu maksatlı ve çirkin bir iftiradır. Bu iftirayı yayanlar ve yayılmasına alet olanlar hakkında adalet nezdinde her türlü girişim yapılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla."

 

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