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Spor

Hollanda basını: Robin van Persie, Feyenoord ile anlaştı

Fenerbahçelilerin beklediği haber Hollanda basınından geldi

14 Ocak 2018 14:01

Hollanda basını, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Robin Van Persie'nin, eski takımı Feyenoord ile anlaştığını duyurdu.

Rotterdam merkezli AD gazetesi ile Voetbal International dergisi, Rotterdam ekibi ile van Persie arasında anlaşma sağlandığını bildirdi.

Van Persie'nin Cumartesi günü Rotterdam'da sağlık kontrolünden geçmesi ve önümüzdeki hafta Feyenoord ile antrenmanlara çıkmaya başlaması bekleniyor.

Feyenoord teknik yönetimi ise Robin Van Persie ile daha da güçlendikleri görüşünde. Rotterdam takımını, Feyenoord'un yine eski futbolcularından Giovanni van Bronckhorst çalıştırıyor.

Ayrıca beIN Sports da geçtiği son dakika haberinde Van Persie'nin Feyenoord ile 1 buçuk yıllığına anlaştığını duyurdu.

Van Persie'nin kariyeri

Feyenoord altyapısından yetişen 34 yaşındaki Robin Van Persie, ilk kez 3 Şubat 2002'de takımının 5-0 kazandığı Roda maçında A takım forması giydi. Yıldız oyuncu, Feyenoord forması ile çıktığı 61 maçta 14 gol attı.

Van Persie, 2004 yılında İngiltere'nin Arsenal kulübüne transfer oldu.

Arsenal formasıyla 2011-12 sezonunda attığı 30 golle Premier Lig'in gol kralı olan Van Persie, The Guardian gazetesinin dünyanın en iyi 100 futbolcusu listesinde 7. sırada yer aldı.

Van Persie, 2013 yılında ise Manchester United'a transfer oldu ve 26 golle ikinci kez İngiltere Premier Ligi'nde gol krallığına ulaştı.

2015 yılında Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Van Persie, sarı-lacivertli forma ile 90 maça çıktı, 40 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Feyenoord, Robin Van Persie için 'resmi görüşmelere başladı'

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