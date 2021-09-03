Hollanda basını: Amsterdam, Kabil'de bir havalimanı açma girişimlerinde Türkiye ve Katar'a destek vereceğini belirtti

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Hollanda'nın Katar ve Türkiye'ye Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir havalimanı açılması için yardım etmek istediği belirtildi.

ANP'nin aktardığına göre Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, tahliyelerin sürebileceği bir havalimanı olmasını istediklerini dile getirdi.

Kaag perşembe günü Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Kaag, “Somut gelişmeler Katar ve Türkiye'nin güçlü şekilde angajmanıyla gerçekleşecektir. Pakistan'ın da bununla ilgili olarak görüşmeler yaptığını biliyorum” demişti.