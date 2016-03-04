Hollanda Başbakanı: Türkiye'den Avrupa'ya geçen mülteci sayısında sıfırı görmek zorundayız

Avrupa Birliği’nin (AB) dönem başkanlığını yürüten Hollanda’nın Başbakanı Mark Rutte, "Türkiye’nin sahillerinden Avrupa’ya geçen göçmenlerin sayısının sıfıra doğru inmesi gerektiğini" söyledi. Rutte, “Göçmen sayısını sıfırı görebileceğimiz bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Sıfırı görmek zorundayız; şu an olduğumuz noktadan ben sıfırı göremiyorum” dedi. Rutte, “Tamamen sıfıra indiremezsiniz, ama en azından rakamı şu anda olduğu seviyeden önemli bir şekilde aşağı çekmeniz lazım” diye konuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre; Rutte, Pazartesi günü Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gerçekleşecek göçmen zirvesi öncesinde, "en azından Türkiye ile AB’nin üçüncü ülke vatandaşları ve ekonomik göçmenlerin geri dönüşünü hızlandırmak konusunda anlaşmasını umut ettiğini" belirtti. Rutte, "Bence elde edilebilecek en asgari sonuç bu olur" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile AB liderleri, Avrupa’ya mülteci akışının durdurulması konusunda mutabakata varmıştı. Bu çerçevede AB’nin Türkiye’ye 3 milyar Euro vermesi kararlaştırılmıştı. Anlaşmadan bu yana AB’den Türkiye’nin çabalarının umulan sonucu vermediği yönünde açıklamalar geliyordu. Mülteci akınında son durumu görüşmek üzere Türkiye ile AB arasında önümüzdeki Pazartesi günü bir zirve daha yapılacak.

50 bin kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile emniyet ve jandarma ekiplerinin yılın iki ayında Ege Denizi ve Türkiye’nin batısındaki 8 ilde yaptıkları operasyonlarda, yasa dışı yollardan Avrupa’ya geçmeye çalışan yaklaşık 50 bin kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla bini aşkın şüpheli gözaltına alınırken, 23’ü yabancı uyruklu olmak üzere 400’ün üzerinde organizatör tutuklandı.