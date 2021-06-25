Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Artık Macaristan'ın AB'de yeri yok

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, LGBTQ'lar hakkında okullarda eğitim verilmesini engelleyen yasanın kabul edilmesinin ardından "Macaristan'ın Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını" söyledi.

Macaristan hükümetinin eşcinselliğe karşı tutumu ve okullarca aydınlatıcı ders verilmesinin engellemesinin ardından Avrupa’dan tepkiler geldi.

Avrupa Birliği zirvesi için Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rutte, "Benim için Macaristan'ın artık AB'de yeri yok" dedi.

Rutte, "Ancak mevcut sistemle ne yazık ki bunu kendim yapamam. 26 diğer ülkenin de 'Ayrılman gerekiyor' demesi lazım. Bu süreç adım adım işler ve o arada bahsi geçen ülkenin adapte olacağını umarsınız" diye konuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zirve boyunca kararı savundu. Salı günü, 27 AB ülkesinden 14'ü, yasa hakkında derin endişeleri olduğunu belirtti.