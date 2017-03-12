T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hollanda Başbakanı: Makul taraf biz olmalıyız

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın sınır dışı kararının arkasında duran Hollanda Başbakanı Rutte “durumun yatışması için ellerinden geleni yapacağını” söyledi.

12 Mart 2017 18:15

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hükümetinin Türk bakanı sınır dışı etme kararının arkasında duruyor. Rutte, pazar günü yaptığı açıklamada Türk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da "istenmeyen” bir ziyaretçi olduğunu kaydetti. NOS kamu televizyonuna konuşan Başbakan, Kaya'nın Rotterdam'da planlanan bir miting için gelmemesi yönünde Hollanda'dan yapılan tüm çağrıları dikkate almamasına ilişkin olarak "Dün olanlar kesinlikle kabul edilemez” ifadesini kullandı. Bakan Kaya'nın neden polis eşliğinde Almanya sınırına getirilerek ülkeden sınır dışı edildiğini açıklayan Hollanda Başbakanı, “Orada bulunması istenmiyordu” şeklinde konuştu.

Rutte ayrıca Ankara hükümetinin Türk kökenli Hollanda vatandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı muamelesi yapmasını da eleştirdi. "Onlar Hollanda vatandaşı” diyen Başbakan, "Türkiye gibi Hollanda da gururlu bir ülkedir” ifadesini kullandı.

Bakan Kaya'nın, Rotterdam'daki Türk Başkonsolosluğu'na erişiminin engellenmesi üzerine konsolosluk önünde bine yakın kişi Türk bayraklarıyla protesto gösterisi düzenledi, cumartesi pazara bağlayan gece geç saatlere kadar devam eden protestolara polis tazyikli suyla müdahale etti. Hollanda medyasında çıkan haberlere göre, olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve bir polis memuru yaralandı.

Hollanda'da Türkiye kökenli yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor ve AKP hükümeti, Türkiye'yi başkanlık sistemine götürecek anayasa değişikliklerinin oylanacağı referandumda ülkede oy hakkı bulunan seçmenlerin desteğini almayı hedefliyor.

Hollanda'da çarşamba günü yapılacak olan genel seçimler öncesinde kampanyasını sürdüren Rutte, yine de Ankara ile gerilimin tırmanmasına neden olan "durumun yatışması için ellerinden geleni yapacağını” söyledi ve "Makul taraf biz olmalıyız” ifadesini kullandı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, AÜ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AileSosyal Politikalar Bakanı KayaHollanda Başbakanı RutteBaşbakanı Mark RutteTürkTürk AileSosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya HollandaBaşbakan Kaya RotterdamHollandaKayaAlmanyaHollanda BaşbakanıAnkara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24