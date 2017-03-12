Hollanda Başbakanı: Makul taraf biz olmalıyız

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hükümetinin Türk bakanı sınır dışı etme kararının arkasında duruyor. Rutte, pazar günü yaptığı açıklamada Türk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da "istenmeyen” bir ziyaretçi olduğunu kaydetti. NOS kamu televizyonuna konuşan Başbakan, Kaya'nın Rotterdam'da planlanan bir miting için gelmemesi yönünde Hollanda'dan yapılan tüm çağrıları dikkate almamasına ilişkin olarak "Dün olanlar kesinlikle kabul edilemez” ifadesini kullandı. Bakan Kaya'nın neden polis eşliğinde Almanya sınırına getirilerek ülkeden sınır dışı edildiğini açıklayan Hollanda Başbakanı, “Orada bulunması istenmiyordu” şeklinde konuştu.

Rutte ayrıca Ankara hükümetinin Türk kökenli Hollanda vatandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı muamelesi yapmasını da eleştirdi. "Onlar Hollanda vatandaşı” diyen Başbakan, "Türkiye gibi Hollanda da gururlu bir ülkedir” ifadesini kullandı.

Bakan Kaya'nın, Rotterdam'daki Türk Başkonsolosluğu'na erişiminin engellenmesi üzerine konsolosluk önünde bine yakın kişi Türk bayraklarıyla protesto gösterisi düzenledi, cumartesi pazara bağlayan gece geç saatlere kadar devam eden protestolara polis tazyikli suyla müdahale etti. Hollanda medyasında çıkan haberlere göre, olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve bir polis memuru yaralandı.

Hollanda'da Türkiye kökenli yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor ve AKP hükümeti, Türkiye'yi başkanlık sistemine götürecek anayasa değişikliklerinin oylanacağı referandumda ülkede oy hakkı bulunan seçmenlerin desteğini almayı hedefliyor.

Hollanda'da çarşamba günü yapılacak olan genel seçimler öncesinde kampanyasını sürdüren Rutte, yine de Ankara ile gerilimin tırmanmasına neden olan "durumun yatışması için ellerinden geleni yapacağını” söyledi ve "Makul taraf biz olmalıyız” ifadesini kullandı.

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AFP, AÜ/GA