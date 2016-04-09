Hollanda Başbakanı: Erdoğan, Nükleer Zirvesi’nden karın ağrısı sebebiyle ayrıldı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, geçtiğimiz Perşembe günü Hollandalı Demokratların muhalefet lideri Alexander Pechtold yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Washington'daki Zirve'den aniden sağlık sorunu nedeniyle ayrıldığını belirtti.

Haberdar’dan İlhan Tanır’ın haberine göre,Hollanda Parlamento'sunun resmi sitesi ve sitede yayınlanan Meclis görüsme tutanağına göre; muhalif lider Perchtold, Başbakana "Biz burda Cihadı konuşuyoruz. Bu bizim Batı-Avrupa olarak özellikle de Türkiye ile iyi anlaşmamız gereken konu. Yani Hollanda ve Turkiye arasında ortamın iyi olması gerek." Geçen hafta CNN'deki söyledikleri ile sayın Erdogan bizi şaşırttı." dedikten sonra Erdogan'ın, "Cihatçıların niyetlerini tanımak için, önce cihad nedir onu anlamamız gerekir. Hollanda ve Belçika cihat nedir anlamıyorlar" şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Muhalif lider Perchtold, ardından Başbakan Rutte'ye şu soruyu yöneltti;

"Kendi kendime soruyorum, böyle bir saldırı (Brüksel saldırısı) olduktan sonra Erdoğan neden böyle konuşmuş olabilir? Başbakanımızın sorumluluğu kapsamında bu konuda Türkiye'den açıklama yapılmasını istedi mi? Başbakanımız ve Türkiye arasında bu konuda irtibat oldu mu?"

Başbakan Rutte ise soruya "Tabi yetkililer arasında irtibat oldu. Sanırım o Çarşamba ve Perşembe günü Dışişleri bakanlığımız, Adalet ve Güvenlik bakanlığımız o zatın Schiphol Havalimanı'ndan seyahat ettigi söylendiğinde durumun gerçek olup olmadığı kontrol edildi. Yani bir çok seviyeden Türkiye ile irtibat oldu. Benim kendi niyetim, gecen hafta Cuma günü Washington'da ikimizin de katıldığı Nükleer Zirve'de Türk Cumhurbaşkanı ile daha uzun görüş alışverişinde bulunmak idi. Ancak kendisi karın ağrısı nedeniyle ayrıldığı için o görüşmemiz gerçekleşmedi. Aniden gitmişti, anladım ki, bir sağlık gerekçesi varmış."

Bu cevap üzerine Pechtold da, "Sayın Erdoğan ve Sn Wilders (aşırı sağcı, ırkçı ve İslam karşıtı muhalif lider) ilginç kombinasyon. İkisi de Başbakanımıza bizim cihat nedir bilmediğimizi söylüyorlar."

Bu kez de Başbakan Rutte Pechtold'a "Bunu hangisinin demesi daha kötü?" sorusunu yönelttti.

Pechtold ise şu cevabı verdi; "İkisinin de uygunu neyse. Ama tüm samimiyetle Başbakanımıza sorum şu; kendisi bakanların şefi, kendisi Hollanda'nın su anda naif olmadığını hissediyor mu? (Cihatçı saldırılara karşı yeterli koruma ve önlem alıyor muyuz?). Tekrar Başbakanın kendi ağzından duymak istiyorum ki, ilkbahar (bütçe ve siyasi program notasında) tatsızlıkla karşılaşmayacağımızı ve aslında gerektiğinden az ilgi göstermediğimizi bilelim."