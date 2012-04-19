Hollanda Başbakanı Gül'le görüşmeye bisikletle gitti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, Hollanda temasları çerçevesinde bugün Lahey'de bulunan Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesine bisikletle gelmesi dikkat çekti. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin bisikletle Meclis'e gelişinden sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kraliçe Beatrix ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu geldi.

Hollanda'da bisiklet, en çok tercih edilen ulaşım araçlarından biri olarak kabul ediliyor ve toplumun her kesiminden insanlar tarafından kullanılıyor.