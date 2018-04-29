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BBC Türkçe

Hollanda: Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda tehditkar davranan bıçaklı bir kişiyi vurduk

Havalimanında tartıştığı güvenlik görevlilerini bıçakla tehdit eden bir kişi, Hollanda Kraliyet Özel Birlikleri tarafından vuruldu. Yaralanan şüpheli önce gözaltına alındı sonra hastaneye kaldırıldı. Yusuf Özkan'ın haberi.

29 Nisan 2018 20:30

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda tartıştığı güvenlik görevlilerini bıçakla tehdit eden bir kişi, Kraliyet Özel Birlikleri (Marechaussee) tarafından vuruldu.

Yaralanan şüpheli önce gözaltına alındı sonra helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle havaalanında tren seferleri bir süre iptal edildi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/941714662588080128

Hollanda polisi, yerel saatle 17:30'da durumun normale döndüğünü, havaalanında güvenliğin sağlandığını ve tren seferlerinin yeniden başladığını açıkladı.

Polis Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Elindeki bıçakla çevredekileri tehdit eden bir adam polis tarafından vuruldu. Durum güvenli. Şüpheli gözaltına alındı."

Kraliyet Özel Birlikleri tarafından, gün içinde olaya ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.

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