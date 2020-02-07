Hollanda, 2009'da Amsterdam'da düşen THY uçağı hakkındaki soruşturmayı tekrar başlattı

T24 Dış haberler

Hollanda Parlamentosu 2009'da Amsterdam'daki Schipol Havalimanı'nda kaza yapan Türk Hava Yolları uçağıyla ilgili soruşturmayı tekrar başlattı.

Euronews'a konuşan Hollanda milletvekili Jan Paternotte, meslektaşlarının "Boeing'in güvenlik yetkililerinin gözünü korkutmuş olabileceğinden endişe duyduklarını" ifade etti.

Geçen haftalarda New York Times gazetesi, Boeing firmasının kazadaki sorumluluğunun, ABD makamlarının baskısı sonucu gizlendiğini iddia etmişti. Haberde "THY uçağının düşüşünde, Boeing'in sistemsel tasarım hatalarının da etkili olduğu" ifadelerinin yer aldığı raporun örtbas edildiği ileri sürülmüştü. Bu haberlerden sonra konu parlamento gündemine geldi.