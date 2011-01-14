-HOLİGANLARA 2.5 YIL HAPİS İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı öncesinde meydana gelen olaylara karıştıkları belirlenen 4 kişi hakkında, ''bıçakla yaralamak'' ve ''Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık'' suçlarından 3 ay ile 2.5 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Aralık 2010 tarihinde saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Fiyapı İnönü Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Bursaspor arasındaki 15. Hafta Spor Toto Süper Lig müsabakası öncesinde, stadyum misafir tribünü giriş kapısı merdivenlerinde iki kulüp seyircileri arasında kesici aletlerin de kullanıldığı bir kavga çıktığı belirtildi. Bu olay sırasında, Beşiktaş taraftarı İbrahim Aydın'ın ele geçirilemeyen bıçak ile Bursaspor taraftarı olan müşteki Sait Bülbül'ü karnından, Beşiktaş taraftarı Tuncer Gencer'in ele geçirilemeyen bıçakla müşteki Hasan Koyun'u baldırından, Beşiktaş taraftarı olan şüpheli Onur Kurt'un Bursaspor taraftarı Selçuk Aydın'ı kalçasından bıçakladığı ifade edilen iddianamede, Ömer Tunar'ın da ele geçirilemeyen copla spor tesisine girdiğinin belirlendiği kaydedildi. Doktor raporlarına göre, müştekilerin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandıklarına dikkat çekilen iddianamede, müştekilerin kendisini yaralayan kişiyi görmediklerini, ancak şikayetçi olduklarını söylediklerine yer verildi. Şüphelilerin de ifadelerinde, haklarındaki suçlamayı kabul etmedikleri belirtilen iddianame, İstanbul Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğünce alınan olaya ilişkin görüntülerde, 3 şüphelinin 3 müştekiyi bıçakla yaraladıklarının, şüpheli Tunar'ın da elinde copla Bursaspor taraftarlarını darbettiğinin görüldüğü kaydedildi. Şüphelilerden Aydın, Gencer ve Kurt'un ''bıçakla yaralamak'' ile ''5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık'' suçlarından 9 ay ila 2.5 yıl arasında hapis cezasına çaptırılması istenen iddianamede, Tunar'ın da ''5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık'' suçundan 3 ay ila 1 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, tüm sanıkların hakkında uygulanması istenen 5149 sayılı Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrası ayrıca 6 ay ile 1 yıl arasında müsabakaları seyirden men cezasını da öngörüyor. Hazırlanan iddianamenin İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.