-HOLİGANLAR YEŞİL KARTLA KURTULUYOR İSTANBUL (A.A) - 08.12.2010 - Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, spor sahalarında para cezası alan kişilerin yeşil kart alarak bu cezadan kurtulduklarını dile getirerek, pratikteki uygulamaların olumsuzluğu nedeniyle bir takım değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Avrupa Konseyi'nin ''Spor karşılaşmalarında, özellikle futbol maçlarında seyirci şiddeti ve kötü davranış konusunda Avrupa Sözleşmesi'' çerçevesinde 31. daimi toplantısı öncesinde ve sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, spor karşılaşmalarında şiddet içeren davranışları yapanların, yaptıklarının yanına kar kalmaması gerektiğini söyledi. Bakan Özak, bir soru üzerine normal olarak düşünüldüğünde, fair-play ölçüleri içerisinde her takım taraftarının kendi kulübünün başka bir kulüple oynadığı maçına gidebilmesi gerektiğini belirterek, ''Biz bu ortamı hazırlamalıyız. Bu şiddet içeren davranışlarda bulunan kişilerin, (Ben bunlara taraftar dahi demiyorum) yaptıkları yanına kar kalmamalı, bu müsabakaları huzur ve fair play ölçüleri içinde izleyebilmeliyiz'' diye konuştu. -''KAMERALAR SALONLARDA DA OLACAK''- Futbol Federasyonu'nun Spor Toto Süper Lig'de tüm statları kameralarla donattığını hatırlatan Bakan Özak, kendilerinin de öncelikle önemli spor salonlarını ve daha sonra tüm spor salonlarını kameralarla donattıklarını anlattı. Bakan Özak, şiddetin önlenmesi konusunda yeni getirilecek uygulamaları da şöyle anlattı: ''Müsabakalara girişte biletlerde T.C. Kimlik numaraları alınabilecek. Çipler olabilir. Maç günleri müsabakalardan men edilen kişilerin karakola gidip beyanda bulunmaları. Hem yurt içi, hem de yurt dışı için bunu koyduk. Bu kişilerin yurt dışındaki maçlara da gidememelerini yasaya koyduk. İlk yasamızda antrenmandaki şiddete yönelik bir şey yoktu. Antrenman, maçlar ve kamp yerleri ve buralara gidişlerdeki yakın yerleri de ceza kapsamı içine aldık.'' -''ARTIK MÜSAMAHA EDİLMEYECEK''- Şubat ayında çıkacak olan bu yasanın ve eğitim çalışmalarının çok başarılı olacağına inandığını söyleyen Bakan Özak, ''Ama kararlı olmak lazım. Ülkenin yüzde 99.9'u sporda bu şiddet olayına karşı, ama bu kadar küçük bir azınlığın, bu kadar büyük kitleye saygısızlık yapmasına, Türkiye'nin imajını olumsuz bir şekilde etkilemesine müsaade etmememiz lazım. Bundan sonra artık bu müsamaha edilmeyecektir. Bunda bütün kulüplerimiz, federasyonlarımız, hem hükümetimiz, hem de muhalefetimiz kararlıdır. Bunu bilin'' diye konuştu. -''YEŞİL KART ALIP CEZAYI ÖDEMİYORLAR''- Spor sahalarında para cezası alan kişilerin yeşil kart alarak bu cezadan kurtulduklarını dile getiren Faruk Nafiz Özak, bunu bildiklerini, pratikteki uygulamaların olumsuzluğu nedeniyle bir takım değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Bakan Özak, yeni yasada verilecek cezaların, Türk Ceza Kanunu'na paralel olacağını vurgulayarak, ''Ayın 17-18'inde yapılacak toplantıda, Prof. Dr. İzzet Özgenç, Adalet, İçişleri ve bizim bakanlığımızın birlikte yapacağı toplantının ardından verilecek kararlarla cezaların nasıl olacağı ortaya çıkacak'' dedi. -''İKİ BAŞKAN BİR ARAYA GELMESİ LAZIM''- Bakan Özak, Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki maçlara bundan sonra da taraftarların gitmesinden yana olduğunu söyledi. İki tane değerli kulüp başkanından talepte bulunan Özak, ''Onlardan şunu istiyorum. Özellikle bir grubun yaptığı çirkin olayın devam ettirilmemesi gerekiyor. Dostluk, kardeşlik gösterisi olarak, bir sonraki müsabakada bir araya gelinmesi gerekiyor. Artık benim taraftarım deplasmana gitmesin, o taraftar buraya gelmesin anlayışı 21. yüzyılda çağdaş Türkiye'ye yakışan bir anlayış değil'' ifadelerini kullandı.