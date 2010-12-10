HOLİGANLAR TAKIMLARINI YAKTI

T24- Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig’de taraftarlarının karıştığı olaylar sonrası Beşiktaş ve Bursaspor kulüplerine ceza yağdırdı.





Ligde geçen hafta iki takım arasında yapılan maçta taraftarların karıştığı olaylar sonrası PFDK, Beşiktaş Kulübü’ne 2 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verirken, Bursaspor Kulübü’nü ise kendi sahasında 2 maç seyircisiz oynama ile cezalandırdı.

Kurul, Beşiktaş karşısında kırmızı kartla oyun dışı kalan Bursasporlu futbolcu Volkan Şen’in, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası almasına karar verdi.

Bu arada PFDK, Beşiktaş Kulübü’nün 2 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasının yanı sıra taraftarlarının neden olduğu çirkin tezahürat ve talimatlara aykırılık nedeniyle 35 bin lira da para cezası almasını kararlaştırdı.